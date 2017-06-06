Основание футбольного поля на "Волгоград-Арене" будет выполнено по принципу "пирога"

ВОЛГОГРАД, 6 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Основание футбольного поля на "Волгоград-Арене", 45-тысячном стадионе, который строится к чемпионату мира 2018 года, будет выполнено по принципу "пирога". Об этом журналистам сообщил представитель генподрядчика - АО "Стройтрансгаз" (СТГ), директор стройки стадиона Сергей Камин.

"В июле начнутся работы по устройству основания и покрытия футбольного поля. Будет выполнена планировка основания поля, которое как "пирог" будет состоять из слоев щебня, торфа, удобрений и других материалов", - сказал Камин.

По его словам, футбольное поле будет оснащено системами дренажа, аэрации, полива и обогрева. Покрытие поля, согласно требованиям ФИФА, будет натуральным. "Для повышения износоустойчивости газона его дополнительно прошьют полимерными нитями. По периметру футбольного поля - в технической зоне - будет проложен искусственный газон", - уточнил Камин.

Он подтвердил информацию пресс-службы волгоградского губернатора о том, что газон на стадионе "Волгоград-Арена" засеют в сентябре. "В соответствии с результатами проведенных изысканий оптимальное время посева травы игрового поля назначено на первую половину сентября", - отметил директор стройки.

В настоящее время генподрядчик приступил к монтажу технологического оборудования инженерных систем футбольного поля. Это первый этап в рамках устройства игровой площадки, площадь которой составит 10 963 кв. м. Качество поля и его газона будет отвечать требованиям ФИФА для проведения матчей самого высокого уровня. Генподрядчик строительства выполняет работы по устройству поля в соответствии с контрактным графиком.

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".