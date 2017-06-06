"Спартак" объявил о продлении контракта с главным тренером Каррерой

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" продлил контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение с 53-летним итальянским специалистом продлено до 31 мая 2019 года. Первоначально контракт Карреры со "Спартаком" был рассчитан до 30 июня 2018 года.
В прошедшем сезоне "Спартак" под руководством итальянского тренера впервые с 2001 года выиграл чемпионат России.
Каррера пришел в "Спартак" в качестве помощника главного тренера в июле 2016 года, но спустя некоторое время после отставки Дмитрия Аленичева руководство клуба решило назначить его главным тренером. С 2009 по 2014 год Каррера работал в тренерском штабе итальянского "Ювентуса" помощником Антонио Конте, с 2014 по 2016 год он также в качестве ассистента Конте входил в тренерский штаб сборной Италии.