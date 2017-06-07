Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Roland Garros

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль стал первым полуфиналистом второго в сезоне турнира серии Большого шлема - Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн).

Соперник Надаля, который "посеян" на турнире под четвертым номером, по четвертьфинальному поединку испанец Пабло Карреньо Буста (20) снялся с матча из-за травмы при счете 6:2, 2:0 в пользу Надаля.

Надаль вышел в полуфинал Roland Garros, на котором побеждал девять раз, впервые с 2014 года. В 2015 году испанец проиграл в четвертьфинале сербу Новаку Джоковичу, а в 2016 году он снялся с турнира в третьем круге из-за повреждения левого запястья.

На нынешнем турнире Надаль не проиграл ни одного сета. В полуфинале он встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 6) - Джокович (2).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.