Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболу

Панченко считает, что ФК "Динамо" с нынешним составом может бороться за чемпионствоСпорт 7 июня, 17:31
"Гоголь не знал России": 10 неожиданных фактов о "Мертвых душах"Культура 7 июня, 17:30
Плишкова сыграет с Халеп в полуфинале Roland GarrosСпорт 7 июня, 17:27
РЖД рассчитывают привлечь до 130 млрд руб. на ВСМ у российских и иностранных фондовТранспорт 7 июня, 17:19
Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболуСпорт 7 июня, 17:09
Около 100 чилийских болельщиков бесплатно посетят футбольный матч с россиянамиСпорт 7 июня, 17:07
Источник: Измайлов останется вице-президентом ФК "Спартак"Спорт 7 июня, 16:54
Источник: "Спартак" предложил Зобнину новый контракт на четыре годаСпорт 7 июня, 16:43
Многоцелевой транспортный самолет Shaanxi Y-8. ДосьеБиографии и справки 7 июня, 16:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Германии по футболу определился с составом команды, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруна (25 июня, Сочи). Российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.