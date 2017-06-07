Стал известен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций по футболу

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной Германии по футболу определился с составом команды, который выступит на Кубке конфедераций 2017 года в России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари - Бернд Лено ("Байер"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона", Испания), Кевин Трапп (ПСЖ, Франция);

защитники - Маттиас Гинтер ("Боруссия" Дортмунд), Йонас Гектор ("Кельн"), Беньямин Хенрикс ("Байер"), Йозуа Киммих ("Бавария"), Шкодран Мустафи ("Арсенал"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Рома", Италия), Никлас Зюле ("Хоффенхайм");

полузащитники - Юлиан Брандт ("Байер"), Эмре Джан ("Ливерпуль", Англия), Керем Демирбай, Себастьян Руди ("Хоффенхайм"), Диего Демме ("РБ Лейпциг"), Юлиан Дракслер (ПСЖ, Франция), Леон Горецка ("Шальке"), Ларс Штиндль ("Боруссия" Менхенгладбах);

нападающие - Сандро Вагнер ("Хоффенхайм"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг"), Амин Юнес ("Аякс", Нидерланды).

Сборная Германии сыграет на Кубке конфедераций в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань) и Камеруна (25 июня, Сочи). Российская сборная выступит в группе А, где встретится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.