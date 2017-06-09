Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белоус: все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в Англии

Спорт
9 июня, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

"Халл Сити" объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды в пятницу

Поделиться
Материал из 1 страницы
Юрий Белоус

Юрий Белоус

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Успешная работа тренера Леонида Слуцкого в английском "Халл Сити" может открыть новые горизонты для всех российских футбольных специалистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент ФК "Москва" Юрий Белоус, работавший со Слуцким в столичном клубе.

"Халл Сити" объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды в пятницу.

Смотрите также
Леонид Слуцкий

Комитет по этике РФС не сможет применить санкции к Слуцкому после его назначения в "Халл"

"Эта история давным-давно известна, уже в 2009 году я знал, что его добрые отношения с Романом Абрамовичем (российский бизнесмен, владелец лондонского "Челси" - прим. ТАСС) могут привести к работе в Чемпионшипе. С тех пор позиции Леонида Викторовича укрепились благодаря удачной работе в ЦСКА, где он завоевывал трофеи и выходил из группы Лиги чемпионов. Для него это огромный вызов, причем очень интересный. У нас многие работали и в Африке, и в Азии, но никто на родине футбола, так что, думаю, и тренеры, и менеджеры заинтересованы в том, чтобы у него получилось - если получится у него, то, кто знает, может, в дальнейшем там будут обращать внимание и на других наших специалистов", - отреагировал на новость Белоус.

Самое важное для 46-летнего специалиста теперь - выдержать неизбежный психологический пресс, считает собеседник ТАСС. "Примеры того давления, которое на него окажут на родине футбола, в России даже не найти - десятки камер и глаз корреспондентов направлены на тебя; чемпионат Англии может показать, насколько действительно ты являешься настоящим тренером. Невозможно пройти сезон без поражений, так что я желаю ему терпения. Я знаю, какой Слуцкий сильный тактик, как умеет выстраивать отношения с футболистами, а вот выдержать пресс для него будет самым главным", - сказал он.

"Деньги для него не имеют значение"

Ранее британские СМИ сообщили, что зарплата Слуцкого составит 450 тысяч фунтов в год. "Для него деньги сейчас не играют роли, - считает Белоус. - Они для него не были важны, когда он приходил и в "Москву", он был самым низкооплачиваемым специалистом в премьер-лиге, все время работал, можно сказать, авансом. Вот решит поставленную перед командой задачу - вернуться в премьер-лигу, тогда будет у него другая зарплата".

Смотрите также
Динияр Билялетдинов

Динияр Билялетдинов: отношение фанатов "Халла" к Слуцкому сначала будет предвзятым

Слуцкий начал карьеру тренера в волгоградской "Олимпии" (2000-2001), работал с "Ураланом" (2002-2004), "Москвой" (2004-2007), "Крыльями Советов" (2007-2009), ЦСКА (2009-2016). Армейцы под его руководством стали трехкратными чемпионами России, двукратными обладателями Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. После ухода с поста главного тренера ЦСКА специалист проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
5
Сборная Новой Зеландии по футболу прилетела в Петербург на Кубок конфедераций
20
Сборная России разгромила команду Венгрии в товарищеском матче
14
Давка в Турине: 1,5 тыс. человек оказались в больницах после финала Лиги чемпионов
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: вместо борьбы с террористами возглавляемая США коалиция идет на сговор с ИГ
2
Родители задержанного бойца ММА Амриева просят Москалькову разобраться в деле их сына
3
Третье чтение законопроекта о реновации жилищного фонда Москвы пройдет в Думе 14 июня
4
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
5
Средние баллы ЕГЭ по географии и информатике в 2017 году выросли
6
Невидимая планета: почему Нептун синий и какая степень "родства" объединяет его с Тритоном
7
Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии
Темы дня
Загрузка...
Реклама