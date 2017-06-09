Белоус: все российские футбольные специалисты заинтересованы в успехе Слуцкого в Англии

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Успешная работа тренера Леонида Слуцкого в английском "Халл Сити" может открыть новые горизонты для всех российских футбольных специалистов. Такое мнение ТАСС высказал бывший президент ФК "Москва" Юрий Белоус, работавший со Слуцким в столичном клубе.

"Халл Сити" объявил о назначении Слуцкого главным тренером команды в пятницу.

"Эта история давным-давно известна, уже в 2009 году я знал, что его добрые отношения с Романом Абрамовичем (российский бизнесмен, владелец лондонского "Челси" - прим. ТАСС) могут привести к работе в Чемпионшипе. С тех пор позиции Леонида Викторовича укрепились благодаря удачной работе в ЦСКА, где он завоевывал трофеи и выходил из группы Лиги чемпионов. Для него это огромный вызов, причем очень интересный. У нас многие работали и в Африке, и в Азии, но никто на родине футбола, так что, думаю, и тренеры, и менеджеры заинтересованы в том, чтобы у него получилось - если получится у него, то, кто знает, может, в дальнейшем там будут обращать внимание и на других наших специалистов", - отреагировал на новость Белоус.

Самое важное для 46-летнего специалиста теперь - выдержать неизбежный психологический пресс, считает собеседник ТАСС. "Примеры того давления, которое на него окажут на родине футбола, в России даже не найти - десятки камер и глаз корреспондентов направлены на тебя; чемпионат Англии может показать, насколько действительно ты являешься настоящим тренером. Невозможно пройти сезон без поражений, так что я желаю ему терпения. Я знаю, какой Слуцкий сильный тактик, как умеет выстраивать отношения с футболистами, а вот выдержать пресс для него будет самым главным", - сказал он.

"Деньги для него не имеют значение"

Ранее британские СМИ сообщили, что зарплата Слуцкого составит 450 тысяч фунтов в год. "Для него деньги сейчас не играют роли, - считает Белоус. - Они для него не были важны, когда он приходил и в "Москву", он был самым низкооплачиваемым специалистом в премьер-лиге, все время работал, можно сказать, авансом. Вот решит поставленную перед командой задачу - вернуться в премьер-лигу, тогда будет у него другая зарплата".

Слуцкий начал карьеру тренера в волгоградской "Олимпии" (2000-2001), работал с "Ураланом" (2002-2004), "Москвой" (2004-2007), "Крыльями Советов" (2007-2009), ЦСКА (2009-2016). Армейцы под его руководством стали трехкратными чемпионами России, двукратными обладателями Кубка и Суперкубка России. С конца 2015 года по лето 2016-го Слуцкий был главным тренером сборной России, под его руководством команда вышла в финальную стадию чемпионата Европы 2016 года. После ухода с поста главного тренера ЦСКА специалист проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги (АПЛ) и заявлял о желании работать в английском клубе.