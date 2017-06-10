Филатов: чемпион Европы по шахматам Матлаков может войти в состав сборной России

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Максим Матлаков может быть привлечен в национальную сборную после победы на 18-м чемпионате Европы, который завершился в Минске. Об этом ТАСС заявил президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

Матлаков набрал 8,5 очка по итогам 11 туров. Второе и третье места заняли грузин Баадур Джобава и россиянин Владимир Федосеев соответственно, уступившие победителю по дополнительным показателям.

"РШФ рада победе этого молодого и перспективного шахматиста. Надеемся на дальнейший прогресс, - сказал Филатов. - Теперь рассматриваем Матлакова как кандидата в сборную России".

"Это его первый успех. Рады и за Федосеева. Питерская школа выступает здорово, с чем ее поздравляем", - добавил Филатов.

По результатам чемпионата Европы 22 лучших шахматиста получат возможность выступить на следующем Кубке мира, который является отборочным соревнованием к турниру претендентов. Всего в турнире приняли участие 400 шахматистов из 38 стран.