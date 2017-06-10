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Тарпищев: чемпионка Roland Garros Остапенко продемонстрировала советский стиль игры

Спорт
10 июня, 18:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

По мнению президента Федерации тенниса России, Остапенко одержала победу в финале над румынкой Симоной Халеп за счет скорости

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Шамиль Тарпищев

Шамиль Тарпищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У латвийской теннисистки Елены Остапенко, победившей на Открытом чемпионате Франции, советская школа и стиль игры. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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В финале Остапенко со счетом 4:6, 6:4, 6:3 одержала победу над румынкой Симоной Халеп, "посеянной" на турнире под третьим номером.

"Я в данную секунду нахожусь на трибуне, на церемонии награждения. Рад за Остапенко, которая за счет скорости одержала победу в финале, - сказал Тарпищев. - Играла в свою игру от начала до конца, а Халеп проиграла сама себе во втором сете".

"Мы хорошо знаем Остапенко. Еще с детских лет. Безусловно и школа, и стиль игры у нее наши, советские", - сказал Тарпищев.

Остапенко стала первой "несеянной" теннисисткой, которая дошла до финала Открытого чемпионата Франции, с 1933 года, когда в финал вышла югославская спортсменка Мима Яушовец.

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