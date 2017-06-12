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Неймар назван самым дорогим футболистом в мире по версии CIES Football Observatory

Спорт
12 июня, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По ее данным, трансферная стоимость форварда составляет €210,7 млн

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Неймар

Неймар

© EPA/FERNANDO BIZERRA JR

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар признан самым дорогим футболистом в мире по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

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По ее данным, трансферная стоимость форварда составляет €210,7 млн. На втором месте идет полузащитник английского "Тоттенхэма" Делле Алли (€155,1 млн), на третьем - его одноклубник нападающий Гарри Кейн (€153,6 млн). Форвард "Барселоны" аргентинец Лионель Месси расположился на четвертой строчке (€151,7 млн), португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду стал 11-м (€112,4 млн).

32-летний Роналду стал самым возрастным футболистом, присутствующим в данном рейтинге. Самым молодым игроком является нападающий "Монако" 18-летний француз Килиан Мбаппе (18-е место, €92,6 млн).

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