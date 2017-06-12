Россиянин Мудров выступит на турнире по прыжкам с шестом в бельгийском Генте 17 июня

МОСКВА, 12 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Россиянин Илья Мудров, получивший от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) статус нейтрального спортсмена, примет участие в международном турнире по прыжкам с шестом в бельгийском Генте 17 июня. Об этом сообщил ТАСС менеджер спортсмена Павел Воронков.

"Ближайший старт у Мудрова запланирован на 17 июня, это будут соревнования в Генте, в которых примут участие только мужчины-шестовики, - заметил Воронков. - Сейчас мне сложно говорить, где будет выступать этот спортсмен дальше. Ему нужно поднять уровень результатов, чтобы в Мудрове были заинтересованы организаторы других турниров".

Прошлый год Мудров завершил победой на июльском турнире "Звезды"-2016, сумев преодолеть планку на высоте 5 метров 80 см. Он успешно начал и зимний сезон, уже на первом турнире сумев выполнить квалификационный норматив на чемпионат мира в Лондоне после прыжка на 5.70. Однако затем его результаты пошли на спад. На зимнем чемпионате России в феврале он прыгнул на 5.35 и занял в итоге только 8-е место.

В конце мая на командном чемпионате России в Сочи Мудров был девятым (5.30). На международном турнире в Афинах, который состоялся 1 июня, россиянин также занял девятое место (5.35), 11 июня в польском Щецине показал четвертый результат (5.40).

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом. Допуск получили 15 отечественных легкоатлетов, среди которых лидеры сборной России Сергей Шубенков, Дарья Клишина, Мария Ласицкене (Кучина) и Анжелика Сидорова.