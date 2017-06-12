Рашидов стал чемпионом России по вольной борьбе в весе до 61 кг

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НАЗРАНЬ, 12 июня. /ТАСС/. Гаджимурад Рашидов стал чемпионом России по вольной борьбе в весовой категории до 61 кг. Соревнования проходят в Назрани.
В финальной схватке Рашидов был сильнее Виктора Рассадина. Поединок завершился со счетом 3:3, но победа была присуждена Рашидову, так как за ним осталось последнее результативное действие.
Бронзовые медали в весе до 61 кг завоевали Ислам Дудаев, победивший в схватке за третье место Шамиля Омарова (6:5), и Бекхан Гойгереев, оказавшийся сильнее Ахмеда Чакаева (7:2). Таким образом, на чемпионате России 2017 года был разыгран первый комплект медалей.
Рашидов является чемпионом Европы 2016 года в весовой категории до 57 кг. В 2015 году он был третьим на чемпионате России в весе до 61 кг. Рассадин второй раз подряд становится вторым на чемпионате России. В 2016 году он проиграл в финале Егору Пономареву.
Чемпионат России завершится 14 июня.