"Золотой час" Дюранта: "Голден Стэйт" победил "Кливленд" и завоевал титул чемпиона НБА

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. "Голден Стэйт" на своем паркете обыграл "Кливленд" со счетом 129:120 в пятом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и стал чемпионом лиги сезона-2016/17.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 41 очка и 13 подборов. В минувшем плей-офф лидер "Кливленда" набирал не менее 30 очков в 14 встречах (всего "Кливленд" провел 18 матчей) и сравнялся по этому показателю с бывшим разыгрывающим "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайантом, который добился аналогичных показателей в 2010 году. Кроме того, Джеймс стал первым игроком в истории лиги с трипл-даблом в среднем за игру в финальной серии, его показатели составили 33,6 очка, 12 подборов и 10 передач.

Дюрант взял титул со второй попытки

В составе "Голден Стэйт" самым результативным стал форвард Кевин Дюрант (39 очков), который в пятиматчевой серии набрал суммарно 176 очков (35,2 в среднем). Это второй показатель в истории НБА, больше Дюранта набирал только бывший разыгрывающий "Филадельфии" Аллен Айверсон (178 очков в 2001 году). Дюрант, становившийся самым ценным игроком чемпионата в 2014 году, перешел в "Голден Стэйт" летом прошлого года из "Оклахомы", которая вместе с Дюрантом, Расселом Уэстбруком и Джеймсом Харденом добивалась значительных успехов (пять побед в дивизионе, одна - в Западной конференции и один выход в финал плей-офф), однако чемпионских перстней не завоевывала. Лишь раз "Оклахома" дошла до финала - в сезоне-2011/12 команда уступила "Майами".

Это и стало основным мотивом для переезда Дюранта в Окленд - отчаявшись завоевать чемпионство с родной командой, форвард решил помочь укрепить чемпионские амбиции одному из лучших клубов НБА современности. Переход Дюранта в "Голден Стэйт" стал самым главным и критикуемым трансфером - легкого форварда обвиняли в предательстве и желании получить все и сразу, а "Голден Стэйт" - в ослаблении крепкой команды. Впоследствии это вылилось в ряд провокаций по ходу регулярного чемпионата - дошло до того, что в ходе второго в сезоне матча в Оклахоме против "Тандер" Дюранту пришлось нанимать охрану для защиты от агрессивных поклонников хозяев паркета. Однако ни это, ни травма колена в конце регулярного чемпионата, из-за которой первый его сезон в "Голден Стэйт" мог завершиться досрочно, не помешали Дюранту в конечном итоге получить официальное право сфотографироваться в чемпионской футболке с главным трофеем лиги, добавив к нему приз самому ценному игроку финала НБА.

"Я счастлив за Дюранта и всех наших ребят, - сказал главный тренер чемпионов Стив Керр. - У Кевина своя уникальная история, потрясающая карьера, он вышел на совершенно другой уровень. Он был крут на протяжении последних 10 лет, но ему нужен был скачок. Я рад, что в конце концов ему это удалось, и он выиграл лигу".

"Кливленд" не считался фаворитом

Исход финальной серии предполагался заранее - еще по итогам регулярного чемпионата, когда "Кливленд" впервые за три года не смог одержать победу в Восточной конференции. С трона клуб из Огайо потеснил возрождающийся "Бостон", ведомый мощным центровым Элом Хорфордом и одним из самых низкорослых игроков лиги (рост 175 см) разыгрывающим Айзеей Томасом. "Бостон" смог одержать на две победы больше и закрепиться на вершине, однако час "Кливленда" пришел позже. В полуфинале плей-офф клубы снова встретились между собой, и победу в серии со счетом 4-1 одержал "Кливленд". Однако неровное выступление команды по ходу "регулярки" и возросшая зависимость от двух лидеров команды Джеймса и Кайри Ирвинга ставили под сомнение шансы клуба в финальной серии.

В Западной конференции борьба за первое место была куда менее ожесточенной - единственным конкурентом "Голден Стэйт" стал "Сан-Антонио", который в середине сезона на короткие промежутки времени забирался на первую строчку, однако "Уорриорз" быстро отвоевывали свои позиции и в итоге с отрывом в пять побед вышли в плей-офф с первого места.

Главным же откровением регулярного чемпионата стала игра Уэстбрука. Разыгрывающий защитник "Оклахомы" с самого начала сезона замахнулся на выдающееся достижение известного в прошлом игрока "Сакраменто" и "Милуоки" Оскара Робертсона по числу трипл-даблов в регулярном чемпионате. Битва со статистикой увенчалась для Уэстбрука успехом - 10 апреля в матче против "Денвера" он сделал 42-й трипл-дабл и превзошел достижение Робертсона, которое тот установил в сезоне-1961/62.

Уэстбрук в текущем розыгрыше "регулярки" установил еще несколько рекордов - стал первым игроком, сделавшим трипл- дабл со стопроцентной точностью бросков (шесть двухочковых бросков + шесть штрафных), набрал наибольшее количество очков, сделав трипл-дабл, - 57 и стал первым игроком после Робертсона с трипл-даблом в среднем по итогам сезона. Это помогло "Оклахоме", которая не отличается звездным составом, пробиться в плей-офф с шестого места, однако уже в первом раунде "Тандер" уступили "Хьюстону" - 1-4. Но достижения Уэстбрука не остались незамеченными, наряду с Харденом и форвардом "Сан-Антонио" Каваем Леонардом он вошел в число номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата. Церемония вручения награды состоится 26 июня в Нью-Йорке.

Победить без тренера

Победа в чемпионате стала для "Голден Стэйт" второй за последние три года и пятой в истории. Нынешний успех "Уорриорз" примечателен тем, что практически весь минувший плей-офф команда провела без главного тренера на скамейке. Керр длительное время испытывал проблемы со здоровьем после перенесенной в 2015 году неудачной операции, из-за которой его начали беспокоить тошнота и сильные головные боли. Из- за этого он уже по ходу первого раунда игр на вылет вынужден был оставить тренерский мостик, а в мае тренер перенес повторную операцию на спинном мозге; к своим обязанностям Керр смог вернуться лишь во втором матче финала.

Тем не менее "Голден Стэйт" даже без главного тренера сумел одержать 13 побед, разгромив в сериях со счетом 4-0 "Портленд", "Юту" и "Сан-Антонио". Клуб повторил рекорд НБА, проиграв в минувшем плей-офф лишь в одной встрече - в четвертом матче финальной серии. Ранее аналогичных показателей удалось достичь только "Филадельфии" (1983) и "Лейкерс" (2001).

"Голден Стэйт - это невероятная команда, - сказал разыгрывающий "Кливленда" Кайри Ирвинг. - Они победили нас, но мы вернемся и еще дадим им бой".

Несмотря на проблемы Керра со здоровьем, в клубе надеются, что он продолжит работу с командой в следующем сезоне. "Уверен, что он останется нашим тренером. У меня нет никаких сомнений в этом", - заявил генеральный менеджер "Уорриорз" Боб Майерс.

Керр, в качестве игрока пять раз становившийся чемпионом НБА в составе "Чикаго", тренирует "Голден Стэйт" с 2014 года. В 2016 году он был признан лучшим тренером лиги. Керр стал четвертым тренером в истории НБА, которому удалось взять два чемпионских титула в первые три сезона работы главным тренером. Ранее подобного добивались Фил Джексон, Билл Рассел и Джон Кундла.

История "Голден Стэйт"

"Голден Стэйт" в пятый раз в истории выиграл чемпионский титул - четыре в НБА и еще один - в Баскетбольной ассоциации Америки (БАА) в 1947 году. БАА в 1949 году объединилась с Национальной баскетбольной лигой (НБЛ), сформировав НБА, поэтому чемпионства, завоеванные в предшествующих организациях, идут в зачет и в Национальной баскетбольной ассоциации.

Клуб был основан в 1946 году и ранее носил названия "Филадельфия Уорриорз" (1946-1962), "Сан-Франциско Уорриорз" (1962-1971) и "Голден Стэйт Уорриорз" (с 1971 года), за это время он девять раз выходил в финал и выиграл пять из них (1947, 1956, 1975, 2015, 2017). "Голден Стэйт" сравнялся с "Сан-Антонио" по количеству чемпионских титулов и вышел на четвертое место в истории НБА по этому показателю. Больше триумфов только в активе "Бостона" (17), "Лос-Анджелес Лейкерс" (16) и "Чикаго" (6).

"Кливленд" и "Голден Стэйт" в третий раз подряд играли в финале плей-офф НБА. В 2015 году "Голден Стэйт" победил со счетом 4-2 и стал чемпионом, но уже в финале 2016 года "Кливленд" взял верх, победив со счетом 4-3 и впервые став чемпионом лиги.