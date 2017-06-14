Таможня проверяет через рентген-установку все ввозимые на стадион "Фишт" в Сочи грузы

СОЧИ, 14 июня. /ТАСС/. Мобильный инспекционно- досмотровый комплекс (МИДК) помогает сочинским таможенникам оперативно проверять все ввозимые на стадион "Фишт" грузы. Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

"Максимально быстрый и качественный таможенный контроль грузов помогает осуществлять высокотехнологичное оборудование - мобильный инспекционно-досмотровый комплекс. Один из таких комплексов в круглосуточном режиме работает в Олимпийском парке Сочи для обеспечения безопасности в рамках подготовки и проведения международных спортивных соревнований по футболу", - отметили в таможне.

Через рентген проходят все товары, ввозимые для нужд Кубка. Проверка проводится с целью исключения провоза воспламеняющихся, взрывчатых веществ, оружия и других запрещенных к ввозу предметов. "На сегодняшний день с помощью МИДК уже осмотрено 264 транспортных средств. По результатам контроля, посторонних и опасных вложений не выявлено", - рассказал начальник отдела Сочинской таможни Олег Бахтин.

По словам представителя таможни, получаемое на установке изображение грузов помогает за несколько минут идентифицировать товары, посчитать их количество без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. В Сочи на стадионе "Фишт" будет четыре игры, в том числе полуфинал.