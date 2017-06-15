Сборная Германии заселилась в отель в Сочи под аккомпанемент балалаек

СОЧИ, 15 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Хлебом с солью и под аккомпанемент балалаек встретили в сочинском отеле сборную Германии по футболу, которая прибыла в город для участия в Кубке конфедераций.

Усиленные меры безопасности, предпринятые в отеле, не позволили немногочисленным футбольным болельщикам поприветствовать немецких спортсменов. Не задержались футболисты из Германии и в лобби гостиницы, почти сразу проследовав в отведенные им номера.

Вечером сборная Германии проведет тренировку.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная Германии сыграет в группе B с командами Австралии (19 июня, Сочи), Чили (22 июня, Казань), Камеруна (25 июня, Сочи).