Федор Смолов прочитал стихотворение "Уединение" в рамках проекта "Лирика футбола"

Welcome2018·com/YouTube

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил пятую серию проекта "Лирика футбола", в рамках которого российские футболисты читают свои любимые стихотворения.

Стихотворение Анны Ахматовой "Уединение" прочитал нападающий сборной России и "Краснодара", лучший бомбардир чемпионата России сезона-2016/17 Федор Смолов. Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018.com в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" и Youtube.

Ранее героями проекта стали защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий (Сергей Есенин, "Береза"), полузащитник самарских "Крыльев Советов" Евгений Башкиров (Александр Пушкин, "Поэт"), капитан московского "Спартака" Денис Глушаков (Владимир Маяковский, "Послушайте!") и нападающий ЦСКА Федор Чалов (Иван Бунин, "Детство").

Welcome2018.com - информационно-сервисный портал, способствующий привлечению туристов в города - организаторы Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу - 2018. Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации посещения городов - организаторов матчей соревнований.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.