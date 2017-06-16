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Мутко: случаи расизма в российском футболе стали носить разовый характер

Спорт
16 июня, 12:17 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Олег Кошелев, Дильшад Ломовских

Ранее ФИФА представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Михаил Почуев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Случаи проявления расизма в российском футболе в последнее время стали носить разовый характер. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС), председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

"Что касается дискриминации, мы благодарны ФИФА, с пониманием относимся к системе, которая будет работать на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Для нас это ответственность и абсолютно верное решение. Россия применяла аналогичные меры, более жесткие, мы с коллегами из организаций мониторим ситуацию, имеем отчеты. Они говорят, что в последние годы не так много случаев (расизма), есть разовые", - сказал Мутко.

"РФС принял меры: мы ужесточили требования в регламентах, мы открытое государство, в российском футболе играет много иностранцев в разных клубов, каких-то проблем мы не видим. Это проблема всего мира, ФИФА борется с этим, и мы будем поддерживать ФИФА", - добавил Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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