Мутко: случаи расизма в российском футболе стали носить разовый характер

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Случаи проявления расизма в российском футболе в последнее время стали носить разовый характер. Об этом на пресс-конференции заявил президент Российского футбольного союза (РФС), председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) представила трехступенчатую процедуру борьбы с проявлениями нетерпимости, которая будет применена на Кубке конфедераций в России. В результате ее внедрения судьи получат право сначала останавливать матчи и запрашивать официальное объявление диктора по стадиону с требованием прекратить проявления нетерпимости. Затем у арбитра есть право прервать матч и сделать еще одно предупреждение, а если проявления нетерпимости продолжаются, судья может принять решение прекратить матч. Кроме того, на всех матчах турнира будут присутствовать наблюдатели по борьбе с дискриминацией.

"Что касается дискриминации, мы благодарны ФИФА, с пониманием относимся к системе, которая будет работать на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Для нас это ответственность и абсолютно верное решение. Россия применяла аналогичные меры, более жесткие, мы с коллегами из организаций мониторим ситуацию, имеем отчеты. Они говорят, что в последние годы не так много случаев (расизма), есть разовые", - сказал Мутко.

"РФС принял меры: мы ужесточили требования в регламентах, мы открытое государство, в российском футболе играет много иностранцев в разных клубов, каких-то проблем мы не видим. Это проблема всего мира, ФИФА борется с этим, и мы будем поддерживать ФИФА", - добавил Мутко.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.