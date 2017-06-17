Михайлов: российские фехтовальщики превзошли ожидания на ЧЕ в Тбилиси

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Фехтовальщики сборной России превзошли все ожидания, завоевав на чемпионате Европы в Тбилиси десять наград, из которых три золотые. Об этом ТАСС заявил президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов.

"Мы надеялись на успешное выступление, но результат, который показали наши спортсмены на чемпионате Европы, просто выше всяких похвал - три золота, шесть серебряных медалей и одна бронза, великолепно, - сказал Михайлов. - Мы всегда рассматривали чемпионат Европы как этап подготовки к чемпионату мира и даже не строили на него медального плана. Но если бы он и был, наши спортсмены его точно бы перевыполнили".

Михайлов подчеркнул, что сборная выступала на турнире в Грузии обновленным составом. "Рад, что на завершившемся чемпионате себя показала молодежь, она влилась в команду. И это только начало, до Олимпийских игр в Токио еще три года", - отметил президент ФФР.

Чемпионат мира по фехтованию пройдет с 19 по 26 июля в немецком Лейпциге.