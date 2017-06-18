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Мазуров: команда Ковалева не сможет наказать судью Уикса за ошибку в бою с Уордом

Спорт
18 июня, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы IBF, WBA и WBO в весовой категории до 79,38 кг

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© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Команда российского боксера Сергея Ковалева не сможет наказать рефери Тони Уикса за допущенную им ошибку в поединке против американца Андре Уорда. Такое мнение ТАСС высказал генеральный секретарь Федерации профессионального бокса России (ФПБР) Игорь Мазуров.

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Российский боксер Ковалев проиграл Уорду, не сумев взять реванш за спорное поражение

"К сожалению, абсолютно во всех федерациях нет определенных стандартов и способов разрешения подобных ситуаций, - сказал он. - Но даже если бывают сомнения в правильности определения победителя боя, то в таких случаях решения, как правило, не пересматриваются. Хотя такое в практике и бывало, в том числе несколько случаев в России".

Ковалев уступил Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

Сам Уикс позднее извинился за преждевременную остановку поединка, отмтелив, что не видел ударов ниже пояса.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья. В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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