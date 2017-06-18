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СМИ: Роналду попросил своего агента ускорить переход из "Реала" в МЮ

Спорт
18 июня, 17:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард сообщил руководству "королевского" клуба о желании уйти в связи с предъявлением ему обвинений от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

© EPA/GREGORIO CUNHA

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к своему агенту Жорже Мендешу с просьбой как можно скорее решить вопрос о переходе в английский "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщается на портале gianlucadimarzio.com.

Ранее португальское издание A Bola написало, что 32-летний форвард сообщил руководству "королевского" клуба о желании уйти в связи с предъявлением Роналду обвинения от испанской прокуратуры в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Позднее испанское издание Marca проинформировало, что португалец объявил о своем решении покинуть "Реал" партнерам по национальной команде.

Также отмечается, что в услугах Роналду заинтересован французский "Пари Сен-Жермен", однако для самого футболиста приоритетным вариантом продолжения карьеры является "Манчестер Юнайтед".

Роналду перешел в "Реал" в 2009 году из "Манчестер Юнайтед", за который выступал с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.

Смотрите также

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