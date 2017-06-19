Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе, уверен Стивенсон

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Россиянин Сергей Ковалев сохранит ведущие позиции в мировом боксе, несмотря на поражение от американца Андре Уорда. Такое мнение ТАСС высказал чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) канадец Адонис Стивенсон.

"Я сейчас не рассматриваю вариант нашего боя, - сказал он. - Что касается Ковалева, то он "плыл", начиная с пятого раунда, его ноги подкашивались. Уорд тактически верно провел поединок и заслуженно победил. Я не стал бы акцентировать внимание на ударах ниже пояса, для Ковалева ситуация была и так скверная".

"При этом Ковалев сохраняет ведущие позиции во всех организациях", - добавил канадский боксер.

Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что намерена опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева теперь 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.