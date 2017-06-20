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Дува: Ковалев еще не подал протест на результат боя с Уордом, это будет сделано позднее

Спорт
20 июня, 8:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Россиянин уступил американцу техническим нокаутом в восьмом раунде; по его мнению, несколько ударов было нанесено Уордом ниже пояса

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Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

Сергей Ковалев (справа) и Андре Уорд

© AP Photo/John Locher

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Сергей Ковалев пока не подал протест на результат поединка против американца Андре Уорда, процесс будет завершен на этой неделе. Об этом ТАСС сообщила промоутер Ковалева Кэти Дува.

"Этот процесс требует времени. Мы завершим все на этой неделе", - сказала она.

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Ковалев уступил американцу Андре Уорду в бое-реванше в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье и не смог вернуть титулы Международной боксерской Федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. В восьмом раунде Уорд несколько раз попал Ковалеву по корпусу, и судья принял решение остановить поединок. Российский боксер считает, что удары были нанесены ниже пояса. Промоутер Ковалева Кэти Дува после боя сообщила, что они намерены опротестовать результат поединка.

В послужном списке Ковалева 30 побед (26 нокаутом), два поражения и одна ничья.

В активе Уорда 32 победы (16 нокаутом), ни одного поражения.

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