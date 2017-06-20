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"Спартак" продлил контракт с Зобниным на четыре года

Спорт
20 июня, 14:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Полузащитник перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года

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Роман Зобнин

Роман Зобнин

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" подписал с полузащитником Романом Зобниным новый четырехлетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Футбольный клуб "Спартак" и 23-летний хавбек Роман Зобнин заключили новое трудовое соглашение. Оно рассчитано на четыре года", - говорится в сообщении.

Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в разных турнирах 32 матча, забив два мяча. 23-летний полузащитник в начале июня получил травму в товарищеской игре сборной России с командой Венгрии. На восстановление Зобнину понадобится около полугода.

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