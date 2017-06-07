Источник: "Спартак" предложил Зобнину новый контракт на четыре года

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Московский футбольный клуб "Спартак" предложил полузащитнику Роману Зобнину новый четырехлетний контракт на улучшенных финансовых условиях. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Зобнину предложено продлить контракт со "Спартаком" на четыре года. Такое решение было принято руководством клуба и главным тренером команды перед окончанием прошедшего сезона", - сказал собеседник агентства.

Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в различных турнирах 32 матча, забив два мяча. 23-летний полузащитник в понедельник получил травму в товарищеской игре сборной России с командой Венгрии. На восстановление Забонину может понадобиться пять месяцев.