Футболист "Спартака" Зобнин прооперирован, он может пропустить около шести месяцев

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин перенес операцию на колене и может пропустить около шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
В первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках.
Операция прошла вечером 12 июня без осложнений в римской клинике "Вилла Стюарт".
"Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава", - сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.
Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в различных турнирах 32 матча, забив два мяча. Футболист не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.