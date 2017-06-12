Футболист "Спартака" Зобнин прооперирован, он может пропустить около шести месяцев

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин перенес операцию на колене и может пропустить около шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

В первом тайме товарищеского матча Венгрия - Россия (0:3), который прошел 5 июня в Будапеште, 23-летний Зобнин получил травму и смог покинуть поле только на носилках.

Операция прошла вечером 12 июня без осложнений в римской клинике "Вилла Стюарт".

"Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава", - сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов.

Зобнин перешел в "Спартак" из московского "Динамо" летом 2016 года. В сезоне-2016/17 он провел за красно-белых в различных турнирах 32 матча, забив два мяча. Футболист не сможет сыграть в матчах Кубка конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.