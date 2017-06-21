РФС рассматривает возможность проведения матча между сборными России и Ирана

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Ирана. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Мы рассматриваем такой вариант. Иран - очень сильная команда", - сказал Мутко.

Как ранее сообщило иранское агентство "Фарс", встреча сборных России и Ирана может состояться 10 октября.

В июне сборная Ирана гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

Сборная России ранее встречалась с иранской командой в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) в товарищеском матче, потерпев поражение со счетом 0:1. Сборная СССР играла с иранцами трижды, одержав три победы - в 1976 году (Олимпийские игры, 2:1), в 1978-м (1:0) и 1985-м (2:0).