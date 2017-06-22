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Бобровский: многое должно сойтись для выигрыша приза лучшему вратарю сезона в НХЛ

Спорт
22 июня, 9:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Российский вратарь стал обладателем приза "Везина Трофи" второй раз в карьере

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Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

© AP Photo/Jay LaPrete

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Получить награду лучшему вратарю сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) очень сложно, для этого должны сойтись много факторов, признался российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский. Его слова приводятся на русскоязычной версии официального сайта лиги.

Бобровский второй раз в карьере получил "Везина Трофи", приз, который вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата НХЛ. Первую награду он получил по итогам сезона-2012/13.

"Сейчас я стал уже более взрослым, а с возрастом понимаешь, как сложно этого достичь и набрать такую форму, понимаешь, сколько вещей должно для этого сойтись. Надо оставаться здоровым, партнеры должны помогать, надо правильно восстанавливаться и двигаться в верном направлении. Нюансов очень много. Если один выпадает, то рушится вся цепочка", - поделился мнением Бобровский.

Также российский голкипер вошел в чисто трех номинантов на приз самому ценному игроку регулярного чемпионата - "Харт Трофи". Лучшим игроком чемпионата был признан канадский нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид. "Мне очень приятно быть в одной компании с двумя лучшими игроками мира - Сидни Кросби (канадский форвард "Питтсбурга" также претендовавший на награду) и Макдэвидом. Макдэвид - восходящая звезда, хотя уже, наверное, давно горит, для меня не стало сюрпризом, что он забрал все награды", - добавил Бобровский.

По итогам регулярного чемпионата 28-летний Бобровский стал лучшим в лиге по числу пропущенных шайб в среднем за матч (2,07), а также по проценту отраженных бросков (0,931). Холтби одержал больше всех побед в сезоне (42), а также девять раз сыграл "на ноль", у российского голкипера семь "сухих" матчей. Он является единственным российским вратарем, получавшим приз "Везина Трофи".

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