Метшин: футболисты "Рубина" Жемалетдинов и Ахметов - завтрашний день сборной России

КАЗАНЬ, 22 июня. /ТАСС/. Молодые футболисты "Рубина" Рифат Жемалетдинов и Ильзат Ахметов являются ближайшим будущим сборной России. Мнением о прошедшем сезоне и перспективах клуба с журналистами поделился мэр Казани, бывший президент "Рубина" Ильсур Метшин.

Метшин занимал пост президента "Рубина" с сентября 2015 года по май текущего. В прошедшем сезоне клуб занял девятое место в чемпионате России. По его окончании стало известно, что Метшина на посту президента сменил Радик Шаймиев. Также по обоюдному согласию сторон был расторгнут четырехлетний контракт с главным тренером Хави Грасией, который пришел в клуб перед началом сезона; его сменил Курбан Бердыев, который дважды приводил команду к победе в чемпионате в период с 2001 по 2013 год.

Одной из проблем клуба в прошедшем сезоне стала низкая посещаемость на домашних матчах команды. На вопрос, может ли изменить ситуацию Кубок конфедераций, который проходит в эти дни в городе, Метшин ответил: "Мы вынуждены были использовать "Казань-Арену" не по назначению - для чемпионата мира по водным видам спорта в 2015 году. Мы не жалеем, что там прошло это шикарное мероприятие, но команде из-за этого приходилось постоянно переезжать - то "Казань- Арена", то "Центральный". Безусловно, такие турниры, как Кубок конфедераций и чемпионат мира, намолят зрителя. Тем более сейчас вернулся Курбан Бердыев, что увеличило информационный поток; безусловно, по нарастающей будет идти игра самой команды".

"В прошлом году, выстраивая новую команду, мы, к сожалению, давали победами немного поводов болельщикам приходить на стадион, - продолжил мэр города. - Сегодня команда на сборах, она победила в первом контрольном матче. Мы очень рады за наш клуб, поздравляем нового старого главного тренера с победой и искренне верим в успехи команды, мы все заждались хорошей, стабильной игры от нашей родной команды".

200 млн? Неправда

Перед началом сезона "Рубин" приобрел сразу ряд достаточно известных по меркам Европы игроков, таких как, например, Максим Лестьенн, Жонатас, Александр Сонг. При этом некоторые футболисты, выступавшие за команду в позапрошлом сезоне, - Динияр Билялетдинов, Владимир Дядюн - оказались в резервной команде и к играм основной не привлекались. Метшин категорически опроверг информацию СМИ о том, что клуб потратил за прошедший сезон 200 млн евро: "Это абсолютная неправда; не 200 миллионов, не 100 и даже не 50 млн, это были обыкновенные и понятные для трансферного рынка суммы", - заявил он.

"Если взять с 2004 года, "Рубин" каждый год покупал от 9 до 16 игроков, другое дело, что нас впервые за это критиковали, - продолжил он. - Не понимаю удивления, что мы взяли десяток новых игроков, для "Рубина" это обычная практика. Причем взяли топовых игроков, и сегодня новый президент и спортивный директор высоко оценивают уровень футболистов - Рубена Рочину, Янна М’Вила, Жонатаса, Сонга. Есть молодые ребята - Рифат Жемалетдинов, Ильзат Ахметов, эти игроки - завтрашний день сборной России, нет сомнений, что они проявят себя".

Метшин также заявил, что клуб расторг контракт с Грасией по обоюдному согласию, без компенсации. Ранее СМИ писали, что казанцы остались должны испанскому специалисту порядка 10 млн евро. "Что касается компенсации Хави Грасии, я знаю только то, что читал на официальном сайте - он расторг контракт по обоюдному согласию без компенсации", - заявил мэр Казани.

Власти будут вовлечены максимально

Метшин также отметил, что несмотря на то, что финансирование клуба будет осуществлять группа компаний "ТАИФ", вовлеченность властей города и республики в дела "Рубина" останется максимальной.

"Последние полтора-два года мы шли политикой, соответствующей правилам финансового "фэйр-плей" и нашего государства - частные инвестиции должны преобладать в профессиональном спорте. Клуб по-прежнему остается символом города, он по-прежнему муниципальный клуб, мы принимаем самое активное участие - в частности, команда работает и тренируется на муниципальной базе. Мы будем делать все возможное и больше, чтобы болельщики как можно быстрее увидели ту игру и результаты, которые заслуживает столица республики Татарстан. Поэтому вовлеченность у нас максимальная".

"Но, безусловно, финансовая нагрузка на группе компаний "ТАИФ", за что им отдельное спасибо, - добавил он. - А сам новый президент [Радик Шаймиев] является призером чемпионата Европы [по автокроссу], а им просто так не становятся. Это огромный труд, терпение, талант. Нет сомнений, что у моего коллеги все получится на новом поприще".

Шаймиев возглавляет компанию "Нира-Экспорт", являясь также членом совета директоров ГК "ТАИФ". ГК "ТАИФ" - частный холдинг, который контролирует около 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.