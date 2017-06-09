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ФК "Рубин" объявил о назначении Бердыева на пост главного тренера команды

Спорт
9 июня, 11:33 дата обновления: 9 июня, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Контакт со специалистом еще не подписан, но он уже приступил к работе

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Курбан Бердыев

Курбан Бердыев

© Станислав Красильников/ТАСС

Курбан Бердыев возглавил "Рубин", стороны достигли принципиальной договоренности о возвращении специалиста в казанский футбольный клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

В должности главного тренера 64-летний Бердыев сменил испанского специалиста Хави Грасию, который был отправлен в отставку в четверг.

Гендиректор клуба Рустам Саяхов заявил, что "Рубин" планирует подписать с Бердыевым долгосрочный контракт. "Контракт с Курбаном Бердыевым планируется долгосрочный, хорошо проработанный, структурированный, - сказал он. - Соответственно, когда все окончательные детали будут согласованы, он будет подписан, у нас есть принципиальная договоренность. Тем не менее, Курбан Бекиевич уже приступил к своей работе, сегодня прошел медицинский осмотр у команды, завтра "Рубин" отправляется на первые сборы".

Бердыев отметил, что рад вернуться в казанский клуб. "Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава, - сказал он. - "Рубин" и Казань - это наш дом".

Бердыев уже возглавлял "Рубин" с 2001 по 2013 год, дважды выиграв с командой чемпионат России, по одному разу - Кубок и Суперкубок страны. С декабря 2014 года специалист работал в "Ростове". Под руководством Бердыева ростовский клуб стал серебряным призером чемпионата России в сезоне-2015/16, а в прошедшем сезоне дошел до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил "Манчестер Юнайтед".

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