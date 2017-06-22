Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2017/18 пройдет с 4 октября по 7 апреля, паузы на ОИ нет

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) следующего сезона начнется 4 октября и завершится 7 апреля. Календарь опубликован на официальном сайте лиги.
В стартовый игровой день нового сезона пройдут матчи "Торонто" - "Виннипег", "Сент-Луис" - "Питтсбург", "Калгари" - "Эдмонтон" и "Филадельфия" - "Сан-Хосе". В календаре отсутствует пауза на Олимпийские игры, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
В начале апреля НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года на олимпийский хоккейный турнир, при этом отметив, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждаться отдельно. Позднее комиссар НХЛ Гэри Бетмэн подтвердил, что никто из игроков лиги не будет участвовать в Олимпиаде-2018.