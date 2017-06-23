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Медведев проведет совещание по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к ЧМ-2018

Спорт
23 июня, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Глава кабмина также ознакомится с презентацией комплексной программы развития и модернизации аэропорта "Шереметьево" к ЧМ-2018

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Аэропорт "Шереметьево"

Аэропорт "Шереметьево"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу совещание о ходе подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года в части Московского авиационного узла. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Глава кабмина также ознакомится с презентацией комплексной программы развития и модернизации аэропорта "Шереметьево" к ЧМ-2018, осмотрит строящиеся пассажирский терминал В и грузовой терминал "Москва Карго", а также переход между Северным и Южным терминальными комплексами.

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В совещании примут участие глава Минтранса Максим Соколов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр спорта Павел Колобков, помощник президента Игорь Левитин, представители министерств и ведомств, руководители государственных транспортных компаний и аэропортов Московского авиационного узла.

Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам пассажирских и грузовых перевозок, его маршрутная сеть насчитывает более 200 направлений. Сейчас Шереметьево реализует комплексную программу развития и модернизации, рассчитанную на 10 лет (до 2026 года), в результате которой, как ожидается, пассажиропоток аэропорта возрастет до 80 млн пассажиров в год. После ввода в строй третьей взлетно-посадочной полосы пропускная способность Шереметьево увеличится с 55 до 90 взлетно-посадочных операций в час. Кроме того, благодаря реализации программы будут созданы возможности для деятельности национального перевозчика авиакомпании "Аэрофлот" и развития грузового хаба.

К чемпионату мира по футболу 2018 года планируется ввести в строй ряд ключевых объектов инфраструктуры, среди которых новый терминал В на 20 млн пассажиров ежегодно, межтерминальный переход с пассажирским и багажным тоннелями, третий альтернативный топливозаправочный комплекс мощностью до 1 млн т авиатоплива в год, новый грузовой комплекс с производительностью первой очереди в 380 тыс. т грузов в год, третья взлетно-посадочная полоса. К 2018 году годовая пропускная способность аэропорта возрастет до 58 млн пассажиров.

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