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Гаджиев: профессионализм Емельяненко будет его преимуществом в бою с Митрионом

Спорт
24 июня, 16:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Генеральный продюсер Fight Nights считает, что Митриону ничего неожиданного в поединке с Емельяненко предложить не удастся

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Профессионализм и опыт российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко будут его основным преимуществом в предстоящем поединке с американцем Мэттом Митрионом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.

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Федор Емельяненко

Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом Митрионом

40-летний Емельяненко проведет третий бой после возвращения в смешанные единоборства два года назад, поединок пройдет на вечере Bellator 180 на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах, он остается одним из самых популярных бойцов MMA. На счету 38-летнего американца итальянского происхождения Митриона 11 побед, 5 поражений.

"Я болею за Федора на протяжении всей его карьеры, это особенный человек для российского спорта, - рассказал Гаджиев. - И, как бы ни складывалась его карьера, его бой - бой для всей России, и если он выигрывает, это победа для всей России. Что же касается прогноза на этот поединок, я считаю фаворитом Емельяненко, пусть мое мнение и субъективно, учитывая мое отношение к нему. С профессиональной точки его исполнительское мастерство и опыт намного выше, чем у Митриона".

Гаджиев считает, что Митриону ничего неожиданного в поединке с Емельяненко предложить не удастся. "Думаю, что ничего необычного Митирион ему не предложит. А Федор, несмотря на то, что сейчас находится не в лучшей части своей карьеры, не обладает былыми кондициями, остается бойцом очень высокого уровня. Вот поэтому Федор в этом поединке мой фаворит, он должен побеждать однозначно", - подчеркнул Гаджиев.

Россиянин в свое время признавался самыми известными изданиями сильнейшим бойцом смешанных единоборств (ММА) в супертяжелом весе, являясь восьмикратным чемпионом мира по разным версиям.

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