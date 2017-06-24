Гаджиев: профессионализм Емельяненко будет его преимуществом в бою с Митрионом

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Профессионализм и опыт российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко будут его основным преимуществом в предстоящем поединке с американцем Мэттом Митрионом. Такое мнение ТАСС высказал генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.
40-летний Емельяненко проведет третий бой после возвращения в смешанные единоборства два года назад, поединок пройдет на вечере Bellator 180 на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. В активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах, он остается одним из самых популярных бойцов MMA. На счету 38-летнего американца итальянского происхождения Митриона 11 побед, 5 поражений.
"Я болею за Федора на протяжении всей его карьеры, это особенный человек для российского спорта, - рассказал Гаджиев. - И, как бы ни складывалась его карьера, его бой - бой для всей России, и если он выигрывает, это победа для всей России. Что же касается прогноза на этот поединок, я считаю фаворитом Емельяненко, пусть мое мнение и субъективно, учитывая мое отношение к нему. С профессиональной точки его исполнительское мастерство и опыт намного выше, чем у Митриона".
Гаджиев считает, что Митриону ничего неожиданного в поединке с Емельяненко предложить не удастся. "Думаю, что ничего необычного Митирион ему не предложит. А Федор, несмотря на то, что сейчас находится не в лучшей части своей карьеры, не обладает былыми кондициями, остается бойцом очень высокого уровня. Вот поэтому Федор в этом поединке мой фаворит, он должен побеждать однозначно", - подчеркнул Гаджиев.
Россиянин в свое время признавался самыми известными изданиями сильнейшим бойцом смешанных единоборств (ММА) в супертяжелом весе, являясь восьмикратным чемпионом мира по разным версиям.