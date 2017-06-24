Ласицкене на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лондоне не будет ничего доказывать организаторам

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Лидер мирового сезона в женских прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина), после долгого ожидания получившая приглашение на июльский этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне, не собирается ничего доказывать организаторам соревнований, когда выйдет в сектор. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Оргкомитет лондонского этапа "Бриллиантовой лиги" изначально не планировал приглашать к себе российских легкоатлетов, о чем Ласицкене была извещена в начале мая. Однако спустя полтора месяца организаторы изменили свою позицию, и обладательница лучшего результата сезона в мире получила приглашение приехать в июле в Лондон.

"Этап "Бриллиантовой лиги" в Лондоне очень важен для меня в плане подготовки к чемпионату мира, - отметила Ласицкене. - В этот день я должна была соревноваться, и хорошо, что я в итоге все-таки получила приглашение на лондонский турнир. Я продолжаю готовиться и не буду думать ни о чем постороннем. Никаких реваншистских настроений я испытывать не буду и доказывать ничего не собираюсь - хочу выйти и спокойно прыгать в компании сильнейших соперниц".

11 июня Ласицкене с лучшим результатом сезона (2,04) одержала победу на этапе Мирового вызова в голландском Хенгело. Предыдущий лучший результат сезона также принадлежал Ласицкене (2,03), он был установлен на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине. Отметка 2,04 м является личным рекордом спортсменки, на турнире в Нидерландах Ласицкене попробовала установить мировой рекорд (2,10), но все три попытки оказались неудачными. Спортсменка также победила на турнире в польском Ополе, на этапе Мирового вызова в финском Тампере, на этапах "Бриллиантовой лиги" в Риме и Стокгольме.

Лондонский этап "Бриллиантовой лиги" состоится 9 июля. 6 июля Ласицкене будет бороться за награды этапа "Бриллиантовой лиги" в Лозанне.