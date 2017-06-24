Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: российские боксеры Тищенко и Егоров выступят на чемпионате мира

Спорт
24 июня, 20:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На чемпионате Европы в Харькове сборная России завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль

Поделиться
Материал из 1 страницы
Евгений Тищенко (слева)

Евгений Тищенко (слева)

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионы Европы по боксу Евгений Тищенко и Василий Егоров выступят на чемпионате мира в Гамбурге. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Олег Меньшиков.

Смотрите также
Евгений Тищенко

Российский боксер Тищенко стал чемпионом Европы в весовой категории до 91 кг

"Тищенко и Егоров выступят там, это однозначно. Они сейчас лучшие. Что касается команды на чемпионат мира, то она практически сформирована", - сказал Меньшиков.

"Ребята показали хороший бокс на чемпионате Европы. Конечно, хотелось бы, чтобы и судейство всегда было лучше. Но это ничего", - добавил собеседник агентства.

На чемпионате Европы в Харькове сборная России завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль.

Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
18
Сборная Португалии победила новозеландцев и вышла в полуфинал Кубка конфедераций
19
Сборная России проиграла мексиканцам и не смогла выйти в полуфинал Кубка конфедераций
Болельщик сборной Мексики перед "Казань-Ареной"
8
Нам нужна одна победа: болельщики в Казани готовятся к матчу Мексика - Россия
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
2
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
3
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный список
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
Эксперты: лечение рака без отравления химией укрепило авторитет российской науки
6
На Ставрополье велосипедист облил кислотой двух девушек
7
У берегов Анапы произошло землетрясение
Темы дня
Загрузка...
Реклама