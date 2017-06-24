Тренер: российские боксеры Тищенко и Егоров выступят на чемпионате мира

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МОСКВА, 24 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Чемпионы Европы по боксу Евгений Тищенко и Василий Егоров выступят на чемпионате мира в Гамбурге. Об этом ТАСС заявил главный тренер команды Олег Меньшиков.
"Тищенко и Егоров выступят там, это однозначно. Они сейчас лучшие. Что касается команды на чемпионат мира, то она практически сформирована", - сказал Меньшиков.
"Ребята показали хороший бокс на чемпионате Европы. Конечно, хотелось бы, чтобы и судейство всегда было лучше. Но это ничего", - добавил собеседник агентства.
На чемпионате Европы в Харькове сборная России завоевала две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль.
Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября.