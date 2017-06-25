Тренер: Емельяненко просто не повезло в бою с Митрионом

Сборная России по боксу вернулась в Москву с чемпионата Европы на УкраинеСпорт 25 июня, 9:54
Митрион: Емельяненко является лучшим тяжеловесом в истории ММАСпорт 25 июня, 9:35
Шлеменко: Емельяненко совершил роковую ошибку в поединке с МитриономСпорт 25 июня, 9:24
Боец Соннен после победы над Силвой вызвал на поединок Федора ЕмельяненкоСпорт 25 июня, 9:20
Эрдоган потерял сознание во время праздничной молитвыМеждународная панорама 25 июня, 8:53
Федор Емельяненко не намерен завершать карьеру после поражения от МитрионаСпорт 25 июня, 8:41
Эрдоган поддержал позицию Катара по требованиям арабских странМеждународная панорама 25 июня, 8:30
Харитонов: Емельяненко после поражения от Митриона сможет собраться и выступать дальшеСпорт 25 июня, 7:38
СМИ: в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане погибли 123 человекаПроисшествия 25 июня, 7:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу Федору Емельяненко не повезло в поединке с американцем Мэттом Митрионом, которому он проиграл нокаутом на турнире Bellator 180. Такое мнение ТАСС высказал голландский тренер Питер Тайссе, готовивший россиянина к бою.
Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator, который прошел в Нью-Йорке.
"Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает", - заявил Тайссе.
Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара двух спортсменов, после которого американец начал добивать упавшего российского бойца, находившегося в пассивной защите.
Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.