Тренер: Емельяненко просто не повезло в бою с Митрионом

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу Федору Емельяненко не повезло в поединке с американцем Мэттом Митрионом, которому он проиграл нокаутом на турнире Bellator 180. Такое мнение ТАСС высказал голландский тренер Питер Тайссе, готовивший россиянина к бою.

Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в первом раунде дебютного поединка на турнире Bellator, который прошел в Нью-Йорке.

"Тактика заключалась в том, что мы хотели быстро перевести бой в партер. Но Емельяненко просто не повезло. Они ударили обоюдно, только Митрион быстрее встал, чтобы завершить начатое дело. Это жизнь, так бывает", - заявил Тайссе.

Судья остановил поединок уже на второй минуте после перекрестного удара двух спортсменов, после которого американец начал добивать упавшего российского бойца, находившегося в пассивной защите.

Всего в активе Емельяненко теперь 36 побед и пять поражений в смешанных единоборствах. На счету Митриона 12 побед, 5 поражений.