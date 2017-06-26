Мини-футбольный "Зенит" должен заявиться в высшую лигу до 1 августа

МОСКВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Зенит" должен заявить свою мини-футбольную команду для участия в высшей лиге первенства России до 1 августа. Об этом ТАСС сообщил глава Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов рассказал ТАСС, что корпорация имеет предложения по созданию гандбольного и мини-футбольного клубов, объединенных под брендом "Зенит", но вопрос еще обсуждается.

"Любое создание новой команды, тем более под таким брендом как "Зенит", только украсит любой чемпионат. В этом сезоне команда не сможет заявиться в суперлигу по причине того, что она должна будет пройти этап высшей лиги. А срок подачи заявки в высшую лигу - до 1 августа, поэтому есть время, чтобы создать команду. К тому же мы прекрасно знаем людей, которые будут трудиться под руководством Сергея Фурсенко в "Зените", поэтому вопросов возникнуть не должно", - сказал Алиев.

"Идея создания мини-футбольного "Зенита" давно витает в воздухе, а с возвращением Фурсенко в клуб эта ситуация поднимается и обсуждается. Официальных обращений в Ассоциацию мини-футбола России от "Зенита" пока не поступало, но мы сами являемся инициаторами, потому что считаем, что в Санкт-Петербурге, помимо мини-футбольного "Политеха", может быть и вторая команда, ведь там очень богатая история", - отметил глава АМФР.

В 2014 году в Санкт-Петербурге появился баскетбольный "Зенит", который выступает в Единой лиге ВТБ. В минувшем сезоне команда дошла до финала турнира и в следующем году выступит в Евролиге.