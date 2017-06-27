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Болт подтвердил, что завершит карьеру после чемпионата мира в Лондоне

Спорт
27 июня, 13:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Турнир пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа 2017 года

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Усэйн Болт

Усэйн Болт

© EPA/LUKAS KABON

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на спринтерские дистанции ямаец Усэйн Болт подтвердил, что завершит карьеру после выступления на чемпионате мира - 2017 по легкой атлетике в Лондоне. Слова легкоатлета приводит французская газета L'Equipe.

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"Я сделал все, что запланировал. У меня были как взлеты, так и падения. Я наслаждался замечательной карьерой, но всему когда-то приходит конец", - рассказал 30-летний Болт.

Болт является восьмикратным олимпийским чемпионом и 11-кратным чемпионом мира. Ямаец - единственный спортсмен, которому удалось победить на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд: в Пекине в 2008 году, в Лондоне в 2012-м и Рио-де-Жанейро в 2016-м. Также на его счету действующие рекорды мира в беге на 100 м (9,58 секунды) и 200 м (19,19). Болт шесть раз признавался лучшим легкоатлетом мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2016).

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа. Болт примет участие в забеге на 100 метров.

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