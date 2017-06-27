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Роман Ротенберг: ФХР ведет антидопинговый мониторинг по хоккеистам всех сборных России

Спорт
27 июня, 15:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Ранее сообщалось, что ФХР организует усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне

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Роман Ротенберг

Роман Ротенберг

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) проводит антидопинговый мониторинг по хоккеистам всех сборных России. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Ранее сообщалось, что ФХР организует усиленную проверку на допинг игроков в олимпийском сезоне. Каждый член сборной России должен будет пройти один-два допинг-теста. Процесс проверки на допинг федерация планирует запустить с сентября.

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"Мы ведем постоянный мониторинг по игрокам всех восьми сборных (мужские и женские национальные и молодежные команды, олимпийская сборная, юниорские команды среди игроков до 18, 17 и 16 лет - прим. ТАСС). Наш медицинский штаб совместно с ФМБА [Федеральное медико-биологическое агентство] следит за ситуацией, - сказал Ротенберг. - Есть тесное взаимодействие с клубами КХЛ [Континентальной хоккейной лиги] и самой лигой. Как раз об этом будет более подробно доложено на правлении ФХР".

По словам Ротенберга, федерация надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) со временем получит возможность осуществлять тестирование игроков и анализировать их допинг-пробы.

"Мы очень этого ждем. Нам очень хочется, чтобы мониторинг и проверки на допинг проходили в нашей стране, и чтобы это было, как и раньше, при взаимодействии с РУСАДА", - отметил Ротенберг.

Во вторник руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил ТАСС, что агентство выполнило все требования Всемирного антидопингового агентства (WADA) для проведения самостоятельного тестирования. РУСАДА планирует начать тестирования в июле и получить от WADA статус соответствия в ноябре на заседании совета учредителей WADA.

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