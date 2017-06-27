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Бездоказательно: ФИФА не нашла нарушений при выборе России организатором ЧМ-2018

Спорт
27 июня, 22:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Доклад Майкла Гарсии не содержит доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения ЧМ-2018

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала полную версию доклада бывшего главы следственной палаты комитета по этике Майкла Гарсии, который не содержит доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения чемпионата мира 2018 года.

"Доклад опубликован, все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось. Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки", - заявил ТАСС вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

К России нет абсолютно никаких претензий

Российская часть доклада Гарсии заняла 39 страниц, вся ее суть изложена в четырех итоговых пунктах. "Нет никаких доказательств того, что заявочный комитет России вовлечен в сговор или иное сотрудничество с другими членами ФИФА в ходе выборов страны проведения чемпионата мира", - говорится в первом пункте.

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Также расследование Гарсии не выявило нарушения правил поведения ФИФА, запрещающих дарение подарков, вознаграждение или оказание услуг сотрудникам ФИФА. Доказательств того, что заявочный комитет пытался гарантировать голоса в свою поддержку среди членов исполкома ФИФА, также не обнаружено.

В докладе отмечается, что российская заявка не полностью соответствовала требованиям к отчетности. "Речь идет о том, что заявочный процесс со стороны ФИФА управлялся вполне конкретными людьми, - пояснил ТАСС генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин. - Мы сначала должны были уведомлять обо всех визитах и контактах, а потом нам сказали, что нужно прекратить это делать и больше не беспокоить этой информацией. Мы не знали, что это нам могут поставить в вину, впрочем, это и нельзя назвать претензией".

"Прекрасно, что доклад Гарсии опубликован. Мы рады, что это было сделано. К нам нет абсолютно никаких претензий", - добавил Сорокин.

Иностранные СМИ получили ответы на свои вопросы

По словам Сорокина, отдельные иностранные СМИ могут получить исчерпывающие ответы на многие интересующие их вопросы. "По непонятной для нас причине они продолжают нам их задавать, - отметил он. - О нас не было негативной информации, ее взять неоткуда. Были удивлявшие нас вопросы, теперь, исходя из логики жизни, думаю, что они должны или прекратиться или существенно сократиться".

"Достаточно почитать выводы из доклада, касающиеся российской заявки, чтобы убедиться в том, что вопросы, которые возникают у западных СМИ, несостоятельны и не имеют под собой никакой почвы", - сказал Сорокин в заключение.

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Поводом для официальной публикации доклада стала утечка информации, в понедельник выдержки представило немецкое издание Bild. "Комитет ФИФА по этике впервые соберется в новом составе на следующей неделе, уже планировалось использовать эту встречу для возможной публикации доклада", - говорится в пресс-релизе ФИФА.

На публикации доклада о правомерности выборов организаторов мировых первенств 2018 и 2022 года настаивали и совет ФИФА, и президент Джанни Инфантино, что отлично укладывалось в канву реформ и способствовало бы повышению прозрачности деятельности организации. Первоначально результаты расследования ФИФА были обнародованы в ноябре 2014 года. Тогда глава арбитражной палаты комитета по этике ФИФА Ханс-Йоахим Эккерт не нашел нарушений в процессе выборов на основе отчета Гарсии.

Позже Гарсия заявил, что отчет Эккерта содержит неполные и ошибочные данные о ходе расследования, он подал апелляцию, которую позже ФИФА назвала безосновательной. По словам Гарсии, он передал Эккерту материал на 430 страницах, а после его редактирования осталось лишь 42. Несогласный с тем, каким образом были преподнесены результаты его расследования, Гарсия подал в отставку в декабре 2014 года.

Публикации доклада поспособствовало и то, что председатели комитета по этике ФИФА Корнел Борбели и Эккерт покинули свои посты в мае. Они отказывались раскрывать эти данные.

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