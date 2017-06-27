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Мутко: доклад Гарсии подтвердил правомерность получения Россией ЧМ-2018

Спорт
27 июня, 19:27 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Вице-премьер РФ заявил, что в России не делали ничего противоречащего этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/GEORGI LICOVSKI

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Доклад бывшего главы следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (ФИФА) Майкла Гарсии подтвердил, что Россия получила право на проведение чемпионата мира 2018 года в соответствии со всеми нормами. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

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Доклад Гарсии был полностью опубликован на сайте ФИФА во вторник. В нем указано, что доказательств влияния на выборы страны-организатора чемпионата мира - 2018 нет.

"Доклад опубликован. Думаю, странно, что это случилось в это время. Но все увидели, что никаких вопросов к России нет. Ничего другого и не ожидалось", - сказал Мутко.

"Мы не делали ничего, что противоречило бы этическому кодексу или общим нормам и принципам продвижения заявки", - сказал Мутко.

Россия была выбрана в качестве организатора чемпионата мира 2 декабря 2010 года на заседании исполкома ФИФА в швейцарском Цюрихе. Матчи турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

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