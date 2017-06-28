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Россиянин Артамонов завоевал серебро ЧМ по тхэквондо в весе до 58 кг

Спорт
28 июня, 15:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В финале он проиграл представителю Южной Кореи Чон Юн Чо со счетом 23:24

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянин Михаил Артамонов занял второе место на чемпионате мира по тхэквондо, который проходит в южнокорейском Муджу, в весовой категории до 58 кг.

В финале он уступил представителю Южной Кореи Чон Юн Чо со счетом 23:24.

Эта медаль стала третьей для сборной России на турнире. Ранее Максим Храмцов завоевал золото в весовой категории до 74 кг, а Татьяна Кудашова стала серебряным призером в весовой категории до 53 кг.

Чемпионат мира завершится 30 июня.

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