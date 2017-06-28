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Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

Спорт
28 июня, 19:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент ЦСКА считает, что многие футболисты не дотягивают до уровня премьер-лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт

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Евгений Гинер

Евгений Гинер

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лимит на легионеров в чемпионате России по футболу является ошибкой, поскольку снижает конкуренцию. Об этом заявил президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

С сезона-2015/16 в чемпионате России действует лимит на легионеров по схеме "6+5", при котором на поле в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

"В российском футболе есть много ошибок, одна из них называется лимит на легионеров. В бизнесе и везде должна быть конкуренция, ведь без нее никогда не было бы роста. У нас за наличие российского паспорта увеличена зарплата. Многие футболисты не дотягивают до уровня премьер-лиги, но играют там, так как у них есть российский паспорт", - сказал Гинер.

При этом в "Стратегии развития футбола в РФ до 2030 года" относительно лимита на легионеров предлагается принять ряд мер. В частности, в кратко- и среднесрочном периодах рассмотреть вопрос о переходе от лимита на поле по схеме "6+5" к лимиту в заявке по схеме "10+15" в РФПЛ, а к 2030 году произвести полную замену количественного лимита на легионеров качественными требованиями и требованиями по молодежи и выпускникам национальной системы подготовки.

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