Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 59.54
€ 67.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гинер: хорошие призовые деньги помогут избежать договорных матчей в российском футболе

Спорт
28 июня, 20:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Президент ЦСКА считает, что с договорными матчами нужно бороться финансовой составляющей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Наличие высоких призовых должно помочь избежать договорных игр между командами в российском футболе. Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.

"Я не считаю себя идиотом, поэтому для того, чтобы утверждать, есть или нет договорные матчи, надо находиться в командах, которые их играют, - сказал Гинер. - Надо бороться с ними финансовой составляющей - когда команда будет биться за 9-10 места с хорошими призовыми, ей не нужны будут никакие договорные игры".

Смотрите также

Гинер: лимит на легионеров является ошибкой российского футбола

Гинер: ЦСКА легче заменить главного тренера, чем состав команды

Гинер: футболист ЦСКА Головин еще не готов к переходу в английский "Арсенал"

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
8
Услугой комментария игр Кубка конфедераций для слабовидящих воспользовались 122 человека
12
Сборная Москвы по парусному спорту стала победителем Спартакиады
8
Казань не устает от Роналду и Видаля: город встретил полуфиналистов Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова: Россия примет меры в ответ на арест своей дипсобственности в США
2
Выпускники школы в Адыгее получили задержанные из-за скандала с медалью аттестаты
3
Greenpeace признал гаджеты Apple и Samsung вредными для окружающей среды
4
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
5
CNN: США ведут наблюдение за базой Шайрат в Сирии, однако не собираются наносить удар
6
Путин констатировал активизацию работы иностранных спецслужб против РФ и ее союзников
7
Дуров согласился на внесение Telegram в реестр Роскомнадзора
Темы дня
Загрузка...
Реклама