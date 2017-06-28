Гинер: хорошие призовые деньги помогут избежать договорных матчей в российском футболе

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Наличие высоких призовых должно помочь избежать договорных игр между командами в российском футболе. Такое мнение высказал президент ЦСКА Евгений Гинер во время мастер-класса на факультете "Менеджмент в игровых видах спорта" бизнес-школы RMA.
"Я не считаю себя идиотом, поэтому для того, чтобы утверждать, есть или нет договорные матчи, надо находиться в командах, которые их играют, - сказал Гинер. - Надо бороться с ними финансовой составляющей - когда команда будет биться за 9-10 места с хорошими призовыми, ей не нужны будут никакие договорные игры".