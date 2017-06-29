Атлетическая комиссия Нью-Йорка освободила Федора Емельяненко от боев на 90 дней

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко получил от Атлетической комиссии Нью-Йорка медицинское освобождение от поединков на срок 90 дней в связи с поражением нокаутом. Об этом сообщает портал sherdog.com.
На турнире Bellator 180, прошедшем в воскресенье, 40-летний Емельяненко проиграл техническим нокаутом в первом раунде 38-летнему американцу Мэтту Митриону, который получил медицинское освобождение на 30 дней.
Остальные участники шоу Bellator 180 также получили медицинские освобождения на 30 дней.
Для Емельяненко поражение от Митриона стало пятым в карьере при 36 победах. На пресс-конференции, состоявшейся после боя, Емельяненко сообщил, что не собирается завершать спортивную карьеру.