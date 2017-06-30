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Федерация: тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕ

Спорт
30 июня, 12:14 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград и заняла второе общекомандное место

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды на чемпионате Европы в Харькове.

Данное решение было принято на заседании совета в пятницу.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на турнире.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).

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