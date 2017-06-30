Федерация: тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕ

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды на чемпионате Европы в Харькове.
Данное решение было принято на заседании совета в пятницу.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на турнире.
На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).