Федерация: тренерский штаб сборной России по боксу неудовлетворительно провел ЧЕ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Тренерский совет Федерации бокса России признал неудовлетворительной работу тренерского штаба национальной команды на чемпионате Европы в Харькове.

Данное решение было принято на заседании совета в пятницу.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев назвал неудовлетворительным результат команды на турнире.

На чемпионате Европы сборная России завоевала пять наград (две золотые, две серебряные и одну бронзовую) и заняла второе общекомандное место. Первенствовали хозяева турнира украинцы, на их счету шесть наград (3-1-2).