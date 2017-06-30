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ВФЛА надеется, что легкоатлеты РФ на Юношеском фестивале в Дьоре выступят под своим флагом

Спорт
30 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По информации ТАСС, окончательное решение о том, в каком статусе выступят на турнире российские легкоатлеты, пока не принято

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Юрий Борзаковский

Юрий Борзаковский

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) надеется, что отечественные легкоатлеты на летнем Европейском юношеском олимпийском фестивале в Венгрии выступят под флагом своей страны. Об этом сообщил ТАСС вице-президент ВФЛА и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский.

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Легкоатлетический турнир на Фестивале будет проходить по правилам Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая в ноябре 2015 года приняла решение о приостановлении членства ВФЛА в своей организации. В феврале IAAF допустила российских спортсменов в возрасте до 15 лет до международных соревнований, однако их более старшие товарищи до восстановления прежнего статуса ВФЛА могут выступать на зарубежных стартах только в нейтральном статусе и при условии наличия индивидуальных разрешений от международной федерации. IAAF ранее сообщила ТАСС, что рассчитывает на выступление российских легкоатлетов на Европейском юношеском олимпийском фестивале в статусе нейтральных спортсменов. В то же время Европейский олимпийский комитет, который является организатором юношеских соревнований, считает позицию IAAF неприемлемой и настаивает на том, чтобы легкоатлеты могли выступать в российской форме и под флагом своей страны.

"ВФЛА надеется, что наши легкоатлеты смогут выступить на Фестивале в Венгрии под флагом своей страны", - заметил Борзаковский. По информации агентства, окончательное решение о том, в каком статусе выступят на Фестивале российские легкоатлеты, пока не принято.

Ранее главный тренер сообщил ТАСС, что в Дьор отправятся 16 российских легкоатлетов.

Летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль пройдет с 23 по 28 июля в Дьоре, более 3,5 тысячи молодых спортсменов со всей Европы в возрасте от 14 до 18 лет будут соревноваться в десяти видах спорта: баскетбол, велоспорт, гандбол, гимнастика, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, теннис и гребля на байдарках и каноэ.

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