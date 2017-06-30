Тренер: тхэквондисты сборной России могли выиграть еще как минимум три золота ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские тхэквондисты могли рассчитывать на золото чемпионата мира практически во всех весовых категориях, где они завоевали серебряные медали. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Вадим Иванов.

Россияне на завершившемся турнире в южнокорейском Муджу заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей. Чемпионом мира в весовой категории до 74 кг стал Максим Храмцов. Серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Антон Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг). Победили в общем зачете чемпионата мира хозяева, завоевавшие 10 медалей (пять золотых, одна серебряная, четыре бронзовые). Второй стала команда Турции (2-1-0), третьей - сборная Сербии (2-0-0).

"Всем спортсменам, кроме Коткова, в своих финалах не хватило до победы чуть-чуть: Артамонов проиграл один балл, в поединке с участием Кудашовой за три секунды до конца счет был 8:8, и на последних секундах она пропустила удар. Такая же ситуация произошла и с Владиславом Лариным, - сказал Иванов. - Котков проиграл сегодня в финале азербайджанскому спортсмену иранского происхождения, который на сегодняшний день является самым сильным спортсменом в своей весовой категории. И Антон ничего не смог ему противостоять".

По словам тренера, выступление в Муджу российских тхэквондистов можно считать самым удачным. "Если брать последние два чемпионата мира, то в 2013 году в Мексике у нас было четыре медали [одна золотая, два серебра и бронза], а в 2015-м - семь медалей, как и сейчас [два серебра и пять бронзовых наград]. Сейчас, думаю, мы побили все рекорды вместе взятые", - отметил он.

Следующий чемпионат мира пройдет в Манчестере в 2019 году.