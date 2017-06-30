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Тренер: тхэквондисты сборной России могли выиграть еще как минимум три золота ЧМ

Спорт
30 июня, 14:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Россияне на завершившемся турнире в южнокорейском Муджу заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей

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МОСКВА, 30 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские тхэквондисты могли рассчитывать на золото чемпионата мира практически во всех весовых категориях, где они завоевали серебряные медали. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер команды Вадим Иванов.

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Сборная России завоевала семь медалей на чемпионате мира по тхэквондо

Россияне на завершившемся турнире в южнокорейском Муджу заняли четвертое место в общекомандном зачете, завоевав семь медалей. Чемпионом мира в весовой категории до 74 кг стал Максим Храмцов. Серебряными призерами стали Татьяна Кудашова (до 53 кг), Михаил Артамонов (до 57 кг), Владислав Ларин (до 87 кг) и Антон Котков (до 80 кг), бронзовыми - Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Кузьмина (до 62 кг). Победили в общем зачете чемпионата мира хозяева, завоевавшие 10 медалей (пять золотых, одна серебряная, четыре бронзовые). Второй стала команда Турции (2-1-0), третьей - сборная Сербии (2-0-0).

"Всем спортсменам, кроме Коткова, в своих финалах не хватило до победы чуть-чуть: Артамонов проиграл один балл, в поединке с участием Кудашовой за три секунды до конца счет был 8:8, и на последних секундах она пропустила удар. Такая же ситуация произошла и с Владиславом Лариным, - сказал Иванов. - Котков проиграл сегодня в финале азербайджанскому спортсмену иранского происхождения, который на сегодняшний день является самым сильным спортсменом в своей весовой категории. И Антон ничего не смог ему противостоять".

По словам тренера, выступление в Муджу российских тхэквондистов можно считать самым удачным. "Если брать последние два чемпионата мира, то в 2013 году в Мексике у нас было четыре медали [одна золотая, два серебра и бронза], а в 2015-м - семь медалей, как и сейчас [два серебра и пять бронзовых наград]. Сейчас, думаю, мы побили все рекорды вместе взятые", - отметил он.

Следующий чемпионат мира пройдет в Манчестере в 2019 году.

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