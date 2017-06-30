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Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМ

Спорт
30 июня, 15:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, июня. /ТАСС

Турнир пройдет с 1 по 2 июля в подмосковном Жуковском

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Мария Ласицкене (Кучина)

Мария Ласицкене (Кучина)

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мемориал Знаменских станет хорошей подготовкой в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

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Турнир пройдет с 1 по 2 июля в подмосковном Жуковском.

"Мемориал Знаменских станет для меня важным этапом подготовки к чемпионату мира, - заметила Ласицкене. - Сейчас я нахожусь в отличном физическом состоянии, активно тренируюсь и надеюсь, что сумею порадовать зрителей в Жуковском хорошими прыжками. Какой результат будет, я не загадываю. Выйду в сектор и буду прыгать", - заявила Ласицкене.

На данный момент Ласицкене имеет победную серию из восьми турниров.

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