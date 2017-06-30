Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМ

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МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мемориал Знаменских станет хорошей подготовкой в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене.
Турнир пройдет с 1 по 2 июля в подмосковном Жуковском.
"Мемориал Знаменских станет для меня важным этапом подготовки к чемпионату мира, - заметила Ласицкене. - Сейчас я нахожусь в отличном физическом состоянии, активно тренируюсь и надеюсь, что сумею порадовать зрителей в Жуковском хорошими прыжками. Какой результат будет, я не загадываю. Выйду в сектор и буду прыгать", - заявила Ласицкене.
На данный момент Ласицкене имеет победную серию из восьми турниров.