Легкоатлетка Ласицкене считает, что Мемориал Знаменских будет хорошей подготовкой перед ЧМ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Мемориал Знаменских станет хорошей подготовкой в преддверии чемпионата мира по легкой атлетике. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС высказала чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене.

Турнир пройдет с 1 по 2 июля в подмосковном Жуковском.

"Мемориал Знаменских станет для меня важным этапом подготовки к чемпионату мира, - заметила Ласицкене. - Сейчас я нахожусь в отличном физическом состоянии, активно тренируюсь и надеюсь, что сумею порадовать зрителей в Жуковском хорошими прыжками. Какой результат будет, я не загадываю. Выйду в сектор и буду прыгать", - заявила Ласицкене.

На данный момент Ласицкене имеет победную серию из восьми турниров.