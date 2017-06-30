Главный тренер женской сборной России по баскетболу Васин освобожден от должности

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Васин освобожден от занимаемой должности по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Ранее сборная России заняла второе место в группе D и уступила команде Греции в квалификационном матче за выход в четвертьфинал чемпионата Европы (Евробаскета). Российская команда не прошла отбор на чемпионат мира 2018 года в Испании и пропустит мировое первенство второй раз подряд.

"Исполком РФБ постановил признать результат выступления женской сборной на Евробаскете неудовлетворительным и освободить Васина от должности главного тренера национальной команды. В то же время тренерскому совету женских сборных было поручено провести тщательный анализ выступления сборной России в Праге и представить в исполком РФБ предложения по кандидатуре нового главного тренера", - говорится в сообщении.

"Российская федерация баскетбола хочет поблагодарить Александра Васина за проделанную работу, никаких вопросов по его вкладу и самоотдаче нет, но на оценку работы тренера не может не влиять результат команды, а результат, увы, получился неудовлетворительным, - сказал глава РФБ Андрей Кириленко. - В связи с этим мы решили удовлетворить просьбу Александра Александровича об отставке, желаем ему успехов и удачи в дальнейшем. В любом случае, он - один из сильнейших женских российских тренеров".