Винус Уильямс выразила соболезнования семье погибшего в результате ДТП с ее участием

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Американская теннисистка Винус Уильямс выразила соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, который погиб в результате ДТП с ее участием. Слова соболезнования спортсменка написала на своей странице в Facebook.

9 июня Уильямс на внедорожнике столкнулась с другим автомобилем на перекрестке в Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида). Сидевший за рулем второго автомобиля 78-летний Барсон был госпитализирован и скончался спустя 14 дней, супруга погибшего мужчины осталась в живых. Позднее адвокат теннисистки заявил, что полиция не считает Уильямс виновной в аварии. В пятницу стало известно, что семья мужчины подала на спортсменку в суд.

"Я опустошена и убита горем из-за этой аварии. Приношу сердечные соболезнования семье и друзьям Джерома Барсона, я продолжаю думать о нем в своих мыслях и молитвах", - написала Уильямс.

Уильямс является 11-й ракеткой мира. Американка семь раз становилась победительницей турниров серии Большого шлема. Трижды она выигрывала золото Олимпиад в парном разряде (2000, 2008, 2012) и один раз - в одиночном разряде (2000).