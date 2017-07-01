Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на ОИ-2018

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МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ певица Анита Цой стала послом Дома болельщиков олимпийской команды России на Олимпийских зимних играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она получила официальный сертификат посла в субботу в рамках празднования Олимпийского дня в московском парке "Сокольники".
Дом болельщиков сборной России на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее будет расположен в прибрежном кластере, в Канныне. Он будет располагаться на набережной в зале торжественных церемоний при одном из отелей, площадь зала составляет около 1000 квадратных метров. В Доме болельщиков традиционно будет проходить чествование российских спортсменов, которые завоюют медали ОИ-2018.
Олимпийские игры пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.