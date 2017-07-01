Легкоатлетка Миллер заявила, что намерена поехать на юношеский чемпионат мира

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 1 июля. /ТАСС/. Российская бегунья Полина Миллер намерена принять участие в юношеском чемпионате мира по легкой атлетике, который пройдет в Кении. Об этом она заявила журналистам.

В четверг Международная федерация легкой атлетики (IAAF) одобрила заявки девяти россиян для выступления на юношеском чемпионате мира 2017 года в качестве нейтральных спортсменов. В пятницу главный тренер сборной России Юрий Борзаковский заявил ТАСС, что из-за соображений безопасности не рекомендует отечественным спортсменам ехать на этот турнир.

"Скорее всего, я поеду на чемпионат мира в Кению. Прививки от малярии не делала, да и комаров местных тоже боюсь. Но желание выступать на международном уровне все пересиливает, хочется выйти на международную арену. Со мной готова ехать мой тренер Надежда Клевцова", - заявила спортсменка, специализирующаяся в спринтерском беге.

Юношеский чемпионат мира в Кении, от участия в котором из соображений безопасности уже отказались сборные США, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Южной Кореи, пройдет в Найроби с 12 по 16 июля.